Україна впродовж 5 місяців готувалася до відбиття повномасштабної агресії РФ, - Сухопутні війська

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Збройні сили України готувалися до відбиття повномасштабної агресії Росії впродовж п’яти місяців.

Про це Павлюк заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він був призначений командувачем Операції об'єднаних сил в липні 2021 року, після проведення аналізу уже восени розумів "дуже велику вірогідність, що буде повномасштабна війна".

"Про її масштаби було ще тяжко розуміти, але (те), що вона, як мінімум, захопить територію Луганської та Донецької області – це було очевидно. Тому що ми аналізували дії противника, його відповідні превентивні заходи, його розвідувальні функції, які виконували вони на території, вздовж всієї лінії зіткнення, вдовж кордону", - зазначив він.

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Павлюк зауважив, що були всі ознаки, що українські війська зустрінуть ворога не тільки з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей з угруповань "Л/ДНР", а й з території Росії.

"Тому вже з осені ми приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти й нанести йому максимальне ураження. Розуміючи, що співвідношення сил і засобів було і буде не на нашу користь, але в нас все одно варіантів не було – ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна. Тому протягом п'яти місяців ми готувалися до відбиття повномасштабної агресії", - розповів командувач Сухопутних військ.

Він зазначив, що уже в січні-лютому 2022 року "ми отримували телеграми від Головного управління розвідки, в яких передбачалося, що такий варіант можливий".

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"І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви – ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато", - розповів Павлюк.

Однак, додав генерал-лейтенант, це відіграло свою, можливо, вирішальну роль: у перший день, коли було завдано удару по всіх командних центрах, пунктах управління та місцях можливого скупчення українських військ, усі удари були вже по порожніх місцях.

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