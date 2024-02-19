Поразка України негайно втягує США у війну, про це прямо сказав Путін, - республіканка Хейлі

Поразка України у війні проти Росії "негайно приведе Америку до війни". Про це заявила конкурентка Трампа на висування в президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ABC News.

Хейлі зазначила, що президент США Джо Байден "жодного разу не розмовляв з американським народом про те, чому Україна важлива".

"Він жодного разу не розмовляв з народом про терористичну діяльність, що відбувається з Ізраїлем, і про те, чому Іран такий небезпечний. Він у жодному разі не говорить про погрози з боку Китаю. І коли ви не говорите про ці речі з американським народом, вони дистанціюються від цього", – сказала Хейлі.

Вона зауважила, що коли американці бачать заяви 45 президента США Дональда Трампа про те, що його не турбує вторгнення Росії до України, то повинні почати усвідомлювати, що це означає.

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"І давайте нагадаємо, що Путін сказав, що як тільки він захопить Україну, наступними будуть Польща та країни Балтії. Тепер він розсилає солдатів цими країнами, так само як він це зробив з Україною. І якщо це станеться, то це країни НАТО. Це негайно кидає Америку у війну. Необхідно забезпечити перемогу України, щоб уникнути подальшої війни. Зараз Путін почуває себе сміливішим, ніж будь-коли", – заявила політик.

Хейлі наголосила, що продовження допомоги Україні важливо, щоб уникнути участі США у війні.

"Україна не просить війська, вона просто просить техніку та боєприпаси для перемоги у цій війні. Вони мають велику бойову силу. Нам потрібно дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, щоб ми могли запобігти відправленню наших військових чоловіків і жінок воювати", – резюмувала вона.

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