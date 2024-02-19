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Захід був надто оптимістичним щодо війни РФ проти України у 2023 році, - адмірал Бауер

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Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що Захід був "надто оптимістичним" щодо війни РФ проти України у 2023 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Він визнав, що Захід був "надто оптимістичним щодо війни у ​​2023 році", вважаючи, що "якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть".

Тепер, додав Бауер, "ми маємо бути обережними, щоб не бути надто песимістичними у 2024 році".

"Сам факт, що Україна все ще є суверенною державою, і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали в 2022 році, є чудовим", - пояснив адмірал.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть
    А ви дали? У потрібній номенклатурі й головне - кількості?
  • Maksim Perepelitca
    "якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть". Джерело:

    Скоріш за все - так би й було ,, але ж не дали !! Вірніше - дали , але вже - КОЛИ . ! Тоді коли кацапи окопалися по вуха , і замінували все кругом . !
    Вас просили ще влітку 2022 р - дайте танки , ви їх надали аж через рік і в кількості - кіт наплакав . Вас просили надати достатньо арти і касетних *********** - ви надали , але запізнилися з цим десь на пів року . Те саме з ракетами . А літаків і досі нема .
    Ви хотіли щоб ЗСУ перемогли армію в рази більшу і озброєнішу одними джавелінами ? Так не буває .
  • shokolad
    а ви думали що ми кацапів капцями закидаємо?? Ви ростили монстра стільки десятиліть, дали змогу відновитися рашці у 90-х, коли вона мала б здохнути, а тепер "надто оптимістичними очікування"?? Світ занадто безтурботний став. Друга світова нічого не навчила((, "гітлери" час від часу будуть завжди.
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