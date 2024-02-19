Захід був надто оптимістичним щодо війни РФ проти України у 2023 році, - адмірал Бауер

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що Захід був "надто оптимістичним" щодо війни РФ проти України у 2023 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Він визнав, що Захід був "надто оптимістичним щодо війни у ​​2023 році", вважаючи, що "якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть".

Тепер, додав Бауер, "ми маємо бути обережними, щоб не бути надто песимістичними у 2024 році".

"Сам факт, що Україна все ще є суверенною державою, і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали в 2022 році, є чудовим", - пояснив адмірал.

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