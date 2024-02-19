56 документів підписали Україна та Японія на Конференції з економічного розвитку та відбудови, - Шмигаль
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56 документів підписали представники України та Японії в межах Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, серед них міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.
За даними Шмигаля:
- Підписали міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, що надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проєкти в Україні.
- Більше десятка домовленостей про підтримку відбудови України з потужними японськими організаціями: JICA, JETRO, Експортно-кредитним агентством NEXI та Японським банком міжнародного співробітництва.
- Підписано грантові угоди щодо реалізації програм відновлення, а також низку документів між Міністерством аграрної політики України та японськими компаніями, які передбачають надання Україні різної сільгоспотехніки та обладнання.
- Міжурядовий меморандум про співробітництво у сфері освіти та технологій. Японія один із лідерів у цих сферах. Важливо побудувати справжнє партнерство.
- "Нафтогаз" домовився про проєкт у сфері вітроенергетики.
- Оператор газотранспортної системи України підписав Меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій.
- Також підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.
"Японія вже показала лідерство щодо фінансової підтримки України. Тепер Японія має стати одним з лідерів українського відновлення та інвестицій в нашу економіку", - додає прем'єр.