Врятувати Маріуполь було неможливо, - Павлюк

Маріупольське угруповання врятувало південь від повного відрізання України від Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він зазначив, що на початку повномасштабної війни концентрація сил у Маріуполі Донецької області становила "десь від одного до семи-десяти" на користь ворога, тому врятувати місто було неможливо. Адже наявних на той час Сил оборони на цьому напрямку було недостатньо.

"Для прориву та успішного контрудару потрібні були три-чотири бригади, а була лише неповна одна.Ударне [угруповання] ми не змогли зробити, тому що пішло інше угруповання, яке зі сторони Харківської області знову противник перегрупував, зосередив і через Ізюм завдав новий удар нам в спину", - наголосив Павлюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент заслухає звіт про Маріуполь: правозахисники закликають розслідувати злочини російських високопосадовців