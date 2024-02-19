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Врятувати Маріуполь було неможливо, - Павлюк

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маріуполь
Маріупольське угруповання врятувало південь від повного відрізання України від Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він зазначив, що на початку повномасштабної війни концентрація сил у Маріуполі Донецької області становила "десь від одного до семи-десяти" на користь ворога, тому врятувати місто було неможливо. Адже наявних на той час Сил оборони на цьому напрямку було недостатньо.

"Для прориву та успішного контрудару потрібні були три-чотири бригади, а була лише неповна одна.Ударне [угруповання] ми не змогли зробити, тому що пішло інше угруповання, яке зі сторони Харківської області знову противник перегрупував, зосередив і через Ізюм завдав новий удар нам в спину", - наголосив Павлюк.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • CrossFirenko
  • Денис Александров 4c9f772b
    Вам Азовці заважали виконати обіцянки путіну!!! Вони тримали увесь південь всупереч вашим зрадам, і коли вже й ***** зрозуміло, що не може взяти сталь то ZVO віддало наказ здатись у полон бо все йшло не за оманським планом!!!
  • kelt kant
    Павлюк, тиб хоч не ганьбився та почитав що казав Редіс в своєму інтерв"ю Українській Правді, яке він дав ще будучи в Азовсталі. Так ось він напряму пов"язує оточення Маріуполя із здачею півдня і каже, що Маріуполь би не оточили, якби не був зданий південь. А південь здали бо розмінували там все що можна, а 24.02.22. коли вже стало зрозуміло, що кацапи починають вторгнення, безпосередньо з ОП була дана команда "мости не підривати", про що проговорився в 2022 Подоляк. Тож нащо ця жалюгідна брехня, Павлюк??? Чи з ОПи темники відпрацьовуєш, щоб зе-лідору та дєрьмаку тухєси прикрити??
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