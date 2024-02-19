Енергосистема працює стабільно, дефіциту не прогнозується, - "Укренерго"

Енергосистема працює стабільно, дефіциту не прогнозується. Споживання електроенергії дещо зросло через похолодання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго".

Споживання електроенергії

Як зазначається, споживання вчора, 18 лютого, у неділю зросло у порівнянні з попереднім вихідним днем - неділею, 11 лютого. Добовий максимум споживання 18 лютого був зафіксований близько 18:30. Його рівень був на 3% вище, ніж 11 лютого. Причина - зниження температури (1,3 °C 18 лютого проти 6 °C 11 лютого).

Сьогодні, 19 лютого, станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 0,4% нижчий за відповідний показник попереднього робочого дня 16 лютого.

"Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується. Сонячна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ", - зазначають в "Укренерго".

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Експорт та імпорт електроенергії

Експорт сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 4 026 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 370 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Словаччини, Польщі, Румунії, а також в денні та вечірні години з Молдови. Загальний обсяг 1 997 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 581 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Загальна пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Знеструмлення у регіонах

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 365 населених пунктів. На Сумщині через артобстріл з боку кордону з рф знеструмлено 16 населених пунктів, 2465 споживачів. На Харківщині через нічні артобстріли пошкоджено обладнання підстанції обленерго, є нові знеструмлення. Також є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій області.

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З технічних причин в Сумській області знеструмлено частково 1 населений пункт, тривають ремонтні роботи