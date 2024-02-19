Польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску, у чергах стоять близько 3000 вантажівок, - Держприкордонслужба
Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках.
"18 лютого на напрямку "Ягодин" вантажівки взагалі не пропускалися. Легкові автомобілі та автобуси оформляються у звичайному режимі. Станом на ранок на цих шести напрямках сукупно на території Польщі в бік України очікують на можливість перетину кордону близько 2900 вантажівок, - розповів Демченко.
За словами речника ДПСУ, найбільше – на напрямку пунктів пропуску "Ягодин" і "Краківець".
Демченко додав, що спостерігається значне зменшення кількості вантажівок, які перетинають кордон за добу, особливо у напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині".