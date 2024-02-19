Польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску, у чергах стоять близько 3000 вантажівок, - Держприкордонслужба

Польські перевізники продовжують обмежувати рух для вантажівок автодорогами, які ведуть через пункти пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська", "Медика – Шегині", "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринів" та "Корчова – Краківець".

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках.

"18 лютого на напрямку "Ягодин" вантажівки взагалі не пропускалися. Легкові автомобілі та автобуси оформляються у звичайному режимі. Станом на ранок на цих шести напрямках сукупно на території Польщі в бік України очікують на можливість перетину кордону близько 2900 вантажівок, - розповів Демченко.

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За словами речника ДПСУ, найбільше – на напрямку пунктів пропуску "Ягодин" і "Краківець".

Демченко додав, що спостерігається значне зменшення кількості вантажівок, які перетинають кордон за добу, особливо у напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині".

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