Україна може виграти цю війну... Ще не пізно, - експосол США при НАТО Люте

Перемога України є життєво важливою для національних інтересів США, і для перемоги над Росією Вашингтон повинен змінити підхід до підтримки Києва, бо саме невірний підхід до надання військової допомоги призвів до "глухого кута на фронті",

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив посол США при НАТО у 2013-17 роках, генерал-лейтенант Дуглас Люте під час дискусії в Атлантичній раді. Захід був присвячений наслідкам російській агресії.

"Ще не пізно. Не сприймайте звіти за останні кілька місяців із поля бою як індикатори того, куди це рухається або куди має прямувати. Україна здатна перемогти!", – сказав Люте.

США необхідно змінити підхід до підтримки Києва, щоб Україна змогла перемогти Росію. Це відповідає національним інтересам Сполучених Штатів

"Навіть якщо Конгрес схвалить додаткову допомогу, і навіть якщо наші партнери по коаліції збережуть свою підтримку, ми повинні змінити наш підхід не тільки щодо фінансування, але й щодо військової допомоги. Ми повинні відмовитися від цього поетапного, поступового підходу, який був шаблоном протягом останніх двох років і значною мірою привів нас туди, де ми є сьогодні", - зазначив генерал.

"Ми надали Україні достатньо, щоб не програти, але замало для перемоги"

Експосол США при НАТО зазначив, що до ситуації "глухого кута" на фронті призвела військова підтримка США в тому вигляді, в якому вона надавалася досі

"Україна сплачує непосильну ціну за такий поетапний підхід. Час не на боці України. Тож коли ми кажемо Україні, що будемо з нею так довго, як буде потрібно, – цього недостатньо. Ми маємо бути з Україною в такій кількості, в якій буде потрібно... А це не було нашою практикою в останні два роки. Ми надали Україні достатньо, щоб не програти, але замало для перемоги, і це має змінитися", - зазначив Люте.

За словами генерала Люте, цього року США повинні надати Україні високоточні ударні системи великої дальності необхідної кількості та якості, "щоб ізолювати російські сили... атакуючи їхнє командування, ударні сили та логістичні можливості".

"Неможливо захистити українські міста від повітряного нападу тільки в місці прильоту, потрібно довести цей захист до стартових позицій, чи то на окупованій Україні, чи навіть, на мій погляд, на території Росії", - сказав Люте та додав, що заходи зі збільшення ударів на далеку відстань допоможуть захистити українське цивільне населення та інфраструктуру.

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На думку генерала, ударні системи великої дальності дозволять скористатися слабкими місцями російських військ, "їхньою недисциплінованістю, відсутністю згуртованості, поганим керівництвом, поганою логістикою".

"Росія завжди мала армію, яка залежала від залізничної логістики. Залізниця – постійна ціль. Її можна атакувати, потім атакувати повторно, можна атакувати ремонтні бригади, і значно перешкоджати російській логістиці, ізолювати її і зробити неспроможними російських окупантів. Знаковим тут є Керченський міст і залізниця, яка постачає Крим і дозволяє продовжувати російську окупацію", - наголосив генерал та зазначив, що російська логістика є дуже вразлива до високоточних ударів дальньої дії.

За словами Люте, довгострокова ударна кампанія зможе посилити слабкі сторони російської армії, ізолюючи її та роблячи нежиттєздатною:

"Такі ударні системи далекого радіусу дії, як-от американські ATACMS і німецькі Taurus – доступні, і вони ефективні, якщо ми надамо їх у достатній кількості"