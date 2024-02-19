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Працюємо над адаптацією інфраструктури під F-16, - Ігнат

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f-16
Наразі Україна активно працює над адаптацією інфраструктури для передачі сучасних винищувачів F-16.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже адаптовуємо інфраструктуру під цей вид літака. Адаптація - це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватись на наших аеродромах", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що інфраструктура для F-16 в Україні і її готовність є дуже непростим питанням, бо для того, щоб підготувати це капітально, потрібні роки.

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"Ідеально сьогодні було б взагалі під землю заховати, як Іран це робить. І все, чистий спокій мати", - сказав Ігнат.

За його словами, інфраструктура повинна бути захищена засобами протиповітряної оборони, і проти балістики, і проти крилатих ракет та дронів.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • polini orop
    Закрий хлєбало дурень, назавжди
  • Andrew Moon
    Не поспішайте. Часу вагон...
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Бляха-муха, що ви омани зелені рік робили? Крали все що могли! Най би вас шляк трафив! Ото вже дійсно влада ворогів засіла в ОПі!
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