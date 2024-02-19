Фінляндія не очікує негайного нападу РФ, але ми готові, - прем’єр Орпо

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про готовність країни до ймовірного нападу РФ.

Про це він повідомив в інтерв'ю Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ.

"У нас одна з найсильніших армій в НАТО, дуже серйозні резервні сили. Це 800 тисяч. людей, яких ми можемо швидко взяти під зброю. Отже, ми говоримо про дуже ефективні сили стримування. Ми не очікуємо негайного нападу з боку Росії, але ми готові", - зазначив прем'єр.

За словами Орпо, "ми всі повинні усвідомити, що Росія є загрозою для кожної країни Європи".

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"Але, звичайно, найбільшому ризику піддаються країни, які межують з Росією. Фінляндія дуже добре підготовлена ​​до відсічі такої агресії. Але зараз уся Європа має прокинутися. І негайно. Часу не можна гаяти. Нам потрібно зміцнювати нашу збройову промисловість, тому що ми повинні негайно допомогти Україні. А в середньостроковій і довгостроковій перспективі сама Європа потребує більшої обороноздатності. Ми повинні ефективно стримувати Росію від агресії проти Європи. Це країна, яка глибоко змінилася і стала надзвичайно агресивною", - наголосив він.

Прем'єр зазначив, що не можна повністю покладатися лише на допомогу США.

"Нам потрібен власний оборонний потенціал", - підсумував він.

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