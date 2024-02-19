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3 ОШБр про бойові дії під Авдіївкою: Бійці стабілізували фронт, бої стали буденними

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авдіївка
Українські захисники змогли стабілізувати ситуацію на Авдіївському напрямку. Бої там отримали "буденний" характер, рашисти продовжують наступати.

Про це заявив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, бригада стоїть у "стійкій" обороні, однак російські окупанти продовжують наступати.

"Але це не можна порівняти з тим, що було у місті. Буденний характер, можна працювати, фронт стабілізувався, ми у своїй зоні відповідальності", - зазначив Бородін.

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Водночас кількість штурмів окупантів зменшилася, оскільки РФ зазнала серйозних втрат під час боїв за Авдіївку.

"Дві бригади втратили бойову готовність, це вплинуло. Якби не було чинника КАБів, то все йшлося б інакше. Також потрібна ефективна контрбатарейна робота, потрібні радари, боєприпаси, артилерійські системи", - додав пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Михайло Иляш
    бо ЗЕ це шоумен - і у нас уже 5 років одне шапіто
  • gr1959
    Міцність касапської армії була доведена у 2023 році. Ні, не тим, що вони витримали контрнаступ ЗСУ. Хіба був контрнаступ насправді ? Наступ на фронті 5-10 км - це тактика. Це не стратегія. каСапи довели інше. Вони мають все, щоб створити укріпрайони інженерними військами, якими керують фахівці. Мають все, щоб забезпечити стрімкий зріст необхідної військової продукції. (жарти про шайгу з простягнутою рукою - тільки жарти) ВАЖЛИВО. Командири касапів думають, планують, керують військами-м'ясом. І вдаються ДО ХИТРОЩІВ. Ми тупо сидимо в обороні. Яка не глуха. НАДВАЖЛИВО. Змініть у ЗМІ риторику: наші втрати малі, касапів - "мільйонні". ДАВАЙТЕ ЧЕСНО без паніки, і красивих повідомлень. Бо маленька Брехня вибухає найпотужнішою бомбою. Війна любить ... ТИШУ.
  • Marina 76cde40d
    взагалі нащо було триндіти по всім СМІ що 3-ю заводять на посилення міста?
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