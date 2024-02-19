Україні потрібні належні засоби ППО, це допоможе перемогти Росію у війні, - аналітик Закхейм

Якщо не розв’язати питання надання Україні належних засобів протиповітряної оборони, це призведе до перемоги Росії у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це під час дискусії в Атлантичній раді заявив директор вашингтонського Інституту Рональда Рейгана Роджер Закхейм.

"Нам потрібно продовжувати підтримувати українців, щоб вони мали шанс на перемогу, інакше вони програють. Одна з причин, через яку додаткове фінансування має бути схвалене, це – тому, що воно допомагає посилити протиповітряну оборону в частині надання систем Patriot", – заявив Закхейм.

Він додав, що Україні потрібна авіація, зокрема винищувачі F-16 й Україна повинна мати право завдавати ударів по російській території. При цьому Закхейм заявив, що якщо до роботи українців із винищувачами F-16 застосують правило не вражати цілі на території Росії, це буде "рецептом для програшу" України у війні.

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"Отримання Україною F-16 матиме істотний вплив на полі бою, якщо їм буде дозволено цілитися по російських позиціях не тільки на українській стороні кордону, але й по інший бік кордону... Це - пропорційне, послідовне право збройного конфлікту, можливість націлитися на ворога, коли він націлюється на вас зі своєї суверенної території", - зазначив аналітик.