В ЄС пропонують назвати режим санкцій щодо захисту прав людини на честь Навального
Про це він сказав після прибуття на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За словами Борреля, на зустрічі говоритимуть про те, як надіслати сигнал політичної підтримки російській опозиції після смерті Навального.
Дипломат згадав про демонстрації в Росії, які відбулися на вихідних, попри репресії.
"Ми маємо послати меседж підтримки російській опозиції. Але в той же час ми маємо стежити за ходом війни, адже не видно, щоб Путін був готовий її зупинити", - наголосив високий представник ЄС.
"Щоб вшанувати пам’ять Навального я запропоную міністрам перейменувати наш режим санкцій щодо прав людини на його честь і назвати його санкційним режимом щодо захисту прав людини імені Навального" - зазначив Боррель.
Таким чином ім’я Навального назавжди асоціюватимуть з роботою ЄС на захист прав людини, додав він.