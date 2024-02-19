Держприкордонслужба наразі не отримувала даних від Польщі про повне блокування кордону, - Демченко

Станом на ранок 19 лютого українські прикордонники не отримували від польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону, яке нібито має розпочатися з 20 лютого.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані інші напрямки. Загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на даний момент заблоковані або рух значно ускладнений. Серед них 4 найбільші пункти пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн", - сказав Демченко.

Речник уточнив, що три напрямки, які залишаються, мають свої особливості: десь можуть перетинати кордон лише порожні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, інші для руху менших вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

Читайте також: Польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску, у чергах стоять близько 3000 вантажівок, - Держприкордонслужба