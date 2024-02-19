Довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує падати. Із 43% впала до 36%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Кількість громадян, які довіряють телемарафону "Єдині новини" продовжує падати. Водночас зростає частка тих, хто не довіряє.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене 5-10 лютого 2024 року.

За даними соціологів, з 2023 року простежується стабільне зниження довіри і станом на лютий на лютий 2024 року вперше фіксують негативний баланс довіри-недовіри (тобто кількість тих, хто довіряє, зараз менше кількості тих, хто не довіряє).

Так, у грудні 2023 року 43% довіряли телемарафону "Єдині новини", не довіряли – 38%. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє.

"Важливо зазначити, що хоча ті, хто не довіряє В. Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє В. Зеленському, телемарфону довіряють 48%, не довіряють – 33%", - йдеться в дослідженні.

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Більш критично до телемарафону ставляться жителі Заходу та Центру. Водночас у всіх регіонах не більше 40% довіряють йому.

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Опитування тривало 5-10 лютого 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1202 респонденти, що живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

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