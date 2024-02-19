ЄС досі не має рішення, як допомогти Україні перемогти, - Ландсбергіс

Якщо Євросоюз не знайде рішення як допомогти Україні, ситуація стане ще гіршою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Попри те, що я іду сьогодні на чергову Раду, я не думаю, що вона повинна бути такою. Я думаю, що ми повинні визнати, що немає нічого звичайного в ситуації, в якій опинилася Європа, і якщо ми не визнаємо цього факту, ми можемо опинитися в ще гірших обставинах, і в першу чергу, очевидно, я говорю про Україну", – сказав литовський міністр.

За його словами, якщо Європа "не візьметься за голову" і не знайде рішення, ситуація може стати ще гіршою.

"І якщо ми не прокинемося у цій новій реальності, якщо ми не подумаємо разом і не знайдемо рішення, яке було б новим і креативним, і допомогло б змінити ситуацію на полі бою, на жаль, я не думаю що ми почуємо багато хороших новин в майбутньому", – підкреслив Ландсбергіс.

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Він додав, що українці здатні забезпечити свою перемогу.

"Вони показали мужність, вони показали спроможність, знання і компетентність, так багато речей, в які ми не вірили, що вони мають. Головна проблема в техніці, в боєприпасах. Україна відчуває снарядний голод вже дуже давно. Зараз розрахунок на полі бою 6 до 1. Це означає що на кожні шість ракет, які росіяни здатні випустити, українці випускають лише одну", – сказав глава МЗС Литви.

Він додав, що те, що зараз українські військові можуть робити на полі бою – "це диво".