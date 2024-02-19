Знищено Су-34 та Су-35С російських окупантів на Східному напрямку
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Сили протиповітряної оборони знищили два російські винищувачі - Су-34 та Су-35С.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.
Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С", - йдеться в повідомленні.
За даними командувача Повітряних сил Миколи Олещука, їх знищили на Східному напрямку.