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Знищено Су-34 та Су-35С російських окупантів на Східному напрямку

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Сили протиповітряної оборони знищили два російські винищувачі - Су-34 та Су-35С.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С", - йдеться в повідомленні.

За даними командувача Повітряних сил Миколи Олещука, їх знищили на Східному напрямку.

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Знищення літаків РФ

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Гут, гут…
  • KosAn30 JT26
    Козломордые там тоже в трауре,жаль ракеты в отличии от надводных без камеры а так бы тож верещали потерь нет)
  • частный сектор
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