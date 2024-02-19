Вибухи пролунали у Полтаві та Кропивницькому (оновлено)

У Полтаві та Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також вибухи пролунали у Кропивницькому.

Тривогу оголошено в Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Згодом глава Кіровоградської ОВА Райкович заявив, що після вибуху у Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань.

Водночас глава Полтавської ОВА Пронін повідомив, що під час останньої повітряної тривоги влучань на території області не зафіксовано, жертв та постраждалих також немає.

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