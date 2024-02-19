Україна терміново потребує боєприпасів, необхідно знайти найбільш ефективний шлях їхньої закупівлі, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Європейські країни повинні знайти найефективніший шлях для закупівлі боєприпасів для України, яка їх терміново потребує.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, йдеться про глобальний ринок і потрібно знайти фінансові ресурси для такої операції.

"Абсолютно зрозуміло, що снаряди Україні потрібні негайно. Тому варто розуміти це як заклик до міжнародної спільноти і до європейських країн бути гнучкими у тому, щоб знайти шлях до закупівлі цих боєприпасів, який Україна потребує для захисту від Росії", - наголосив Ліпавський.

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Він уточнив, що коли він каже про "європейські" країни не обов’язково йдеться про ЄС.

"Тому знайдімо найбільш ефективний шлях для закупівлі цих боєприпасів", - додав глава МЗС Чехії.