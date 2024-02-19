Кремль відправив спецзагони на окуповані території України для імітації підтримки Путіна на "виборах", - ГУР

Росія посилює тиск та активізує заходи з імітації так званих "виборів" російського диктатора на окупованих територіях. Для цього спеціально підготовлені загони з Кремля завезли на окуповані території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Для створення фейкової картинки "підтримки" російського диктатора окупанти відрядили на поневолені території спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій", - йдеться у повідомленні.

Одним із завдань цих загонів є подача звітності до 10 березня про готовність до "голосування" працівників підприємств на окупованих територіях, а також надання прогнозу "підтримки" Путіна.

Також у Кремлі затвердили новий "порядок" проведення "голосування" на ТОТ України, який передбачає можливість взяти участь у незаконних "виборах" на як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу.

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"Таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення "неблагонадійних" українців для здійснення репресій", - зазначають в ГУР МО.

У пресслужбі додають, що за наказом Москви окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" Путіна на ТОТ, а також просувають так звану систему "мобільний виборець", згідно з якою кожен мешканець тимчасово окупованих територій територіях Херсонської та Запорізької областей може "проголосувати" онлайн і "без реєстрації".

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