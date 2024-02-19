Масового видворення громадян РФ з Латвії, швидше за все, не буде, - глава МВС Козловскіс

З Латвії навряд чи масово видворятимуть громадян Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За його словами, рішення Конституційного суду про необхідність знання громадянами Росії латиської мови для отримання посвідки на проживання означає, що Латвія може продовжувати розпочаті дії.

До кінця листопада з Латвії, ймовірно, виїхали приблизно 1000 осіб, а приблизно 200 осіб просили переглянути терміни виїзду.

Примусових видворень поки що не було, і масового виїзду, імовірно, не буде, тому що індивідуальні розпорядження про виїзд будуть виконуватися по-різному – людина або змириться і поїде, або спробує оскаржити рішення.

У середині січня начальниця Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Майра Розе повідомила, що PMLP виявило 985 громадян Росії, які мають покинути Латвію через невиконання вимог закону про імміграцію. Ці люди не подали документи на запит будь-якої з посвідок на проживання, і у PMLP "немає інформації, що з ними відбувається".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Латвія висилає 985 громадян РФ, які не виконали вимоги закону про імміграцію.

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