Глава МЗС Румунії Одобеску закликала ЄС швидко затвердити 13-й пакет санкцій проти РФ і розпочати роботу над наступним
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску після прибуття на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.
Вона нагадала, що зустріч відбувається на тлі десятої річниці анексії українського Криму Росією і другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Я закликатиму до досягнення домовленості щодо Європейського фонду миру і створення фонду підтримки для України", – сказала Одобеску.
"Також важливо продовжувати тиск на Росію і швидко затвердити 13-й пакет санкцій і розпочати нашу роботу над наступним пакетом санкцій", – заявила міністерка.
За її словами, також важливо продовжувати роботу з Україною та Молдовою щодо процесу розширення ЄС: "Я з нетерпінням очікую на доповідь Єврокомісії щодо прогресу в цьому питанні у березні".