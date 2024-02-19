Ворог зосереджує війська на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках, - Сили оборони

Наразі на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках окупанти продовжують підтягувати свої резерви на заміну раніше втраченим.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує обстрілювати позиції Сил оборони з усіх наявних видів озброєння, а саме з реактивної артилерії, також використовує авіацію Су-34 та Су-35, застосовує КАБи, кількість може бути від 1 до 5 одиниць. Крім того, використовує також і БПЛА різних типів, включаючи "Шахеди". За минулу добу 8 авіаційних ударів противник завдав в смузі відповідальності на Лимано-Куп'янському напрямку, також здійснив 22 удари дронами-камікадзе по позиціях ЗСУ, провів 489 обстрілів та відбулося 22 боєзіткнення. Крім того, в ході цих зіткнень нашим захисникам вдалося ліквідувати 264 окупанти вбитими та пораненими та ще знищити 26 одиниць ОВТ, серед яких 6 танків, 5 ББМ, 5 установок Д-30, 7 автомобілів різного типу, склади та укриття", - повідомив Євлаш.

За його словами, на Бахмутському напрямку ситуація залишається не менш динамічною, де ворог провів 512 обстрілів та 7 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували 194 окупанта та 86 зразків ОВТ, серед яких 70 літальних апаратів ворога, які вдалося приземлити українським захисникам.

"Ворог продовжує підтягувати свої резерви на заміну раніше втраченим, зокрема, на Бахмутському напрямку, поблизу Богданівки переходить як в лобові атаки, так і намагається обходити наші укріплені позиції. Але наші хлопці тримаються, командири приймають важливі рішення, демонструючи свою оперативну майстерність", - повідомив речник.

Також читайте: Найгарячішою точкою бойових дій на Лиманському напрямку є село Терни, росіяни намагаються вийти на рубіж річки Чорний Жеребець, - Сили оборони

Євлаш підтвердив, що готуючи наступ на Куп’янськ, Росія зосередила там велику кількість техніки та озброєння.

"Насправді цей ресурс зберігається там давно, про цю кількість я казав ще восени. На початку осені 2023 року загальна кількість на Лимано-Куп’янському напрямку на той момент складала 110 тисяч окупантів. І ця кількість саме на Куп'янську, якщо ми беремо лише цю ділянку, вона зберігається там досить давно. Варто розуміти, що 42 тисячі не всі беруть участь безпосередньо в бойових діях. Це і підрозділи обслуговування, це рембати, це кухарі, логісти, інженери, тобто це велика кількість людей, яка загалом присутня на цьому напрямку. Якщо грубо сказати, то приблизно третина - це бойовий чисельний склад, який бере участь на першій лінії оборони", - пояснив Євлаш.

Він також додав, що ворог тримає на цьому напрямку 500 танків, понад 650 ББМ, 430 артсистем та понад 150 РСЗО.