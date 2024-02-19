Глава МЗС Угорщини Сійярто виступив проти запровадження чергового пакету санкцій ЄС проти РФ: Треба сприяти мирним переговорам

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто критикує плани ЄС запровадити новий пакет санкцій проти РФ.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Війна в Україні тягне за собою все більше кровопролиття, більше смертей та більше руйнувань. Проте, на жаль, в порядку денному немає жодної пропозиції, яка має на меті створення миру. Насправді навпаки: ще раз підтверджується, що Європейський Союз, страждаючи від військового психозу, хоче піти назустріч Вашингтону, ліберальним ЗМІ та громадським організаціям, ухваливши черговий пакет санкцій, на цей раз, за загальним визнанням, безглуздий", - зазначив міністр.

За словами Сійярто, друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну "має стати приводом для того, щоб спонукати до європейських рішень допомогти сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".

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