РФ може раптово напасти на країни НАТО, ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося, - Ландсбергіс

Росія може здійснити раптовий напад на країни НАТО. Захід не має чекати "на другий Перл-Харбор", необхідно захищатися разом.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Найбільша проблема полягає в тому, що ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося. Ми сподіваємося, що Росію можуть зупинити українці, далеко, за тисячі кілометрів від Німеччини чи Литви. Але реальність така, що Росія може мобілізувати ще 400 тисяч військових. Вони виробляють нові танки й нову зброю. Ми маємо дуже агресивного сусіда, який має намір випробувати НАТО. Ми повинні підготуватися до цього", - зазначив він.

За його словами, Захід не має чекати "на другий Перл-Харбор".

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"Ми не можемо чекати, поки кожна європейська країна буде фактично атакована Росією – на півдні, півночі, сході й заході. Тому що Росія має таку можливість Вся наша безпека взаємопов'язана – якщо Литва в небезпеці, то й інші частини Європи також. Ми повинні захищатися разом", - наголосив Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Литви закликав до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу з боку Росії, і, зокрема, до постачання Німеччиною крилатих ракет дальнього радіусу дії Taurus.

"Україна потребує Taurus зі стратегічних причин, щоб отримати перевагу над Росією. Так, Німеччина має неймовірне обладнання, яке вона могла б надати Україні", - додав він.

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