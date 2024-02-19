Вірменія не союзник РФ у війні проти України, - Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян знову наголосив, що його країна не союзник РФ у її агресії проти України. Він вважає, що Алма-Атинська декларація є основою для визнання територіальної цілісності республік, які здобули незалежність після розпаду Радянського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Арменпресс.

"Я вже говорив, що Вірменія в питанні України не є союзником Росії, і це наша чесна позиція. Я про це вперше сказав два роки тому, і ми шкодуємо, що не можемо вплинути на цю ситуацію. Народ України – дружній нам народ", – підсумував Пашинян.

Він зазначив, що Вірменія приймає Алма-Атинську декларацію, яку ухвалили, зокрема, Росія та Україна.

Пашинян нагадав, що Біловезькою угодою Росія, Україна і Білорусь вирішили, що Радянського Союзу більше не існує, і вони стають незалежними державами та визнають кордони одна одної.

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"Наше сприйняття щодо України таке, що Алма-Атинська декларація є основою для визнання незалежності та територіальної цілісності республік. За нашою логікою, те ж саме має стосуватися й України, тому що цей документ стосується всіх нас. А якщо ми його зруйнуємо, то ми знищимо все", - заявив Пашинян.