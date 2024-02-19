Окупанти проводять "зачистку" в Авдіївці та намагаються наступати на інших напрямках, - речник ОСУВ "Таврія" Лиховій

Наразі окупанти проводять "зачистку" в Авдіївці та, перегрупувавшись, намагаються проводити певні наступальні дії на інших напрямках.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росіяни проводять перегрупування. Вони досягли своїх якихось тактичних цілей на Авдіївському напрямку. Вони, проводять, на жаль, мають таку змогу проводити "зачистку" в Авдіївці. Тому що це все ж таки місто, значна територіальна одиниця. Вони, ймовірно, будуть перекидати якісь підрозділи на інші напрямки. Але поки що пройшов короткий час, щоб це відбулося", - сказав він.

На питання, що мається на увазі під зачисткою спікер сказав, що "це те, що відбувається в місті, з якого вийшли всі сили".

"В тому числі й те, що ви сказали (робота з ДРГ, розмінування тощо. - Ред.)", - констатував Лиховій.

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Як додав військовий, у операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація контрольована.

"Противник зализує рани. Намагається проводити певні наступальні дії на дещо інших напрямках крім Авдіївського, де кількість атак противника зменшилася. Так само дещо зменшилася активність ворожої артилерії й ворожої авіації", - додав спікер.

Зокрема, за його словами, за минулу добу на всій операційній зоні зафіксовано на всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" 26 авіаударів.

"Це теж багато як для всього фронту, але менше ніж у попередні дні у нас було. І зафіксовано 803 обстріли - це десь удвічі менше, ніж на найгарячішій фазі Авдіївської оборонної операції. При цьому стабільно високим залишається використання ворогом дронів-камікадзе. Було 122 удари дронами-камікадзе минулої доби. Ракетних ударів не було", - зазначив Лиховій.

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