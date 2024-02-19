"Правками Лозового" влада готується знести ще тисячу топкорупційних справ, - Шабунін

Часткове скасування "правок Лозового" дозволить закрити тисячу корупційних справ топового рівня.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Незворотність покарання – це не лише про справедливість. Незворотність покарання – це про гроші для фінансування нашого виживання як країни. Бюджет втрачає близько 200 млрд грн через небажання влади реформувати БЕБ, митницю та податкову.

Нагадаю, що трьома цими органами рулить Татаров, якого відмазали від покарання "правками Лозового". Це не єдиний кейс, знищена справедливість в якому, коштує нам десятки мільярдів. "Правками Лозового" влада готується знести ще 1000 ТОП корупційних справ", - йдеться в повідомленні.

"Весь цей треш взявся захищати міністр юстиції Малюська, який був партнером в багатьох наших адвокаційних кампаніях. Мабуть, по роду служби Денису довелося маніпулювати (аж до відвертої брехні), що, мовляв, саме часткове скасування в січні 2024 року (!) "правок Лозового" дало можливість силовиками щемити бізнес.

Наприклад, минулого тижня суд, скористався "правками Лозового", щоб на 9 місяців продовжити розслідування проти Ігоря Мазепи. Тими самими правками в процесуально аналогічний ситуації суд користувався, щоб ЗАКРИТИ провадження проти Олега Татарова", - додав глава ЦПК.

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