Ухвалення 13-го пакету санкцій ЄС проти РФ знаходиться "на останніх метрах", - Бербок
Про це у Брюсселі перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз ми перебуваємо в процесі ухвалення тринадцятого пакету санкцій, зокрема, щодо питання безпілотників. Ми знаходимося на останніх метрах", - зазначила вона.
Бербок наголосила на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії.
"Жорстока агресивна війна Росії два роки тому пробудила Європу від глибокого сну з точки зору політики безпеки", зауважила вона.
"Два роки тому ми прокинулися в іншому світі. У світі, де російський президент хотів за допомогою грубої сили перетворити Україну, суверенну, вільну країну, на російську провінцію. Він домігся протилежного. Два роки потому Україна не лише продовжує відстоювати свободу та демократію, але й більш ніж будь-коли просунулася на шляху до вступу в Європейський Союз", - сказала глава МЗС ФРН.
Німеччина підтримуватиме Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність "доти, доки вона цього потребуватиме", наголосила Бербок.
Ці зобов'язання були ще раз підкреслені в підписаній безпековій угоді між Україною та Німеччиною, додала вона.