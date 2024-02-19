ЄС готуватиме санкції у зв’язку зі смертю Навального, - Бербок

Європейський Союз готує санкційні рішення через смерть російського опозиціонера Олексія Навального у колонії РФ.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська жорстока агресивна війна проти України – це не лише війна проти України, але й проти свободи у Європі та світі і також проти свободи в Росії. Ми вже бачили в Росії, і не лише перед 24 лютого, два роки тому, жорстоке насильство, з яким російський президент репресує своїх громадян, які виходять на вулиці за свободу, які хочуть відстоювати свободу на виборах, які хочуть мати свободу слова в газетах чи на новинних порталах", - зазначила вона.

За словами Бербок, саме тому Євросоюз протягом останніх двох років вже запроваджував санкції у відповідь на масові порушення прав людини в Росії, "а також у зв'язку з довільними арештами, які мали місце".

"І у світлі цієї системи санкцій смерть Олексія Навального, звичайно, не тільки продовжуватиме нас турбувати, але ми також будемо ініціювати подальші санкційні заходи з цього приводу", - додала міністр.

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Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

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