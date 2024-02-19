Заморожені активи РФ потрібно конфіскувати до президентських виборів у США, - прем’єрка Естонії Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що Захід має конфіскувати заморожені російські активи до президентських виборів у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Вибори – це завжди турбулентний час. Завжди краще зробити все можливе до важливих виборів", - сказала Каллас на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Зазначається, що слова Каллас є ще однією ознакою стурбованості Європи тим, як можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому може вплинути на політику Заходу щодо Росії та підтримку України.

Імовірне висування Трампа кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у США цього року налякало багатьох у Європі, особливо після того, як бізнесмен заявив, що він скаже Росії робити "все, що вона захоче" з країнами НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборонні потреби.

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Вашингтон підштовхує своїх союзників знайти способи конфіскувати активи Центрального банку РФ у розмірі близько 260 млрд. євро, які були заморожені у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну майже два роки тому. Приблизно 191 млрд євро московських активів зберігається у брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear.

Як зазначається, Естонія давно виступає за конфіскацію цих активів, проте Париж і Берлін виявляють обережність у зв'язку з побоюваннями щодо законності такого кроку, його наслідків для фінансової стабільності та можливих заходів у відповідь.

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За словами Каллас, конфіскація російських коштів стала б додатковим інструментом, який, поряд із військовою допомогою Україні та заходами щодо політичної ізоляції Росії, міг би допомогти покласти край війні.

"Це економічний тиск, яким ми можемо вплинути на російську економіку, щоб прискорити перелом у цій війні", - сказала міністерка.

Так, минулого року ЄС створив реєстр збитків для фіксації доказів та претензій щодо збитків, завданих українським приватним особам, компаніям та державі через російське вторгнення. Каллас сказала, що заморожені російські кошти можуть бути використані для покриття цих збитків: "Якщо залишиться, ми зможемо повернути це Росії", - сказала вона.

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