Спроби наступу на Роботине припиняються, ворог знищується на околицях, - Тарнавський

Сили оборони на Запорізькому напрямку знищили російського "Змія Горинича" - установку розмінування УР-77.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли.

"На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Тут українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ", - додає Тарнавський.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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Тарнавський також інформує, що на Запорізькому напрямку ворог 10 разів намагався атакувати позиції наших військ у районі села Роботине. Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботиного знищується.

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби склали: 624 російські окупанти, 4 танки, 21 бойові бронемашини, 4 артсистеми, 7 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки - це установка розмінування УР-77, яку називають "Змій Горинич". Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога; нейтралізували або знищили 239 БпЛА різних типів.