Колишнього "слугу народу" Гунька судитимуть за хабар у $85 тис., - НАБУ

Колишній нардеп "Слуги народу" Анатолій Гунько постане перед судом у справі щодо отримання хабаря у 85 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"16 лютого 2024 року НАБУ і САП відправили на лаву підсудних чинного народного депутата України та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди у сумі 85 тис. дол. США", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ нагадали, що за даними слідства, нардеп (голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємства академії, підбуривши його до підкупу службових осіб НААНУ та місцевого топпосадовця. За кожен гектар землі та неперешкоджання своїй діяльності аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди.

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"В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки земель площею 1700 га одного з державних підприємств сума неправомірної вигоди становила 221 тис. дол. США. З них 85 тис. дол. США підприємець мав передати авансом до початку обробки. Під час передачі цих коштів нардепа і двох його спільників викрили "на гарячому". Того ж дня йому повідомили про підозру.

Матеріали стосовно одного зі спільників, який на даний час перебуває у розшуку, виділені в окреме провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Гунька 8 серпня 2023 року було викрито на отриманні 85 тис. доларів хабаря. Згодом було опубліковане аудіо, на якому він озвучує суму хабаря. Гунька виключили зі складу фракції "Слуги народу". Рада розпустила слідчу комісію під його керівництвом.

8 листопада Гунько вийшов під заставу в 2 млн грн та повернувся до роботи у Верховній Раді.

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