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Греція, Кіпр і Франція блокують фінансування постачання Bayraktar та артснарядів для України

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Три країни заблокували фінансування постачання для України безпілотників Bayraktar і артилерійських снарядів турецького виробництва, які мали закуповуватися за європейські кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Kathimerini.

"Під час засідання Комітету з питань політики та безпеки Європейського Союзу на початку минулого тижня три країни заявили про свою опозицію, наклавши вето на пропозицію, яка, як здавалося, отримала підтримку більшості держав-членів", - інформує видання.

Журналісти Kathimerini із посиланням на дипломатичне джерело у Брюселі зазначають, що постійні представництва Греції та Кіпру в ЄС певний час мали ознаки того, що готується велике замовлення з боку Туреччини, яке буде фінансуватися за кошти ЄС, призначені для екстрених потреб України.

"Коли це дійсно підтвердилося, постійні представники Греції, Кіпру та Франції швидко відреагували, заблокувавши процедуру", - зазначає видання.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    велика дяка..., кругом одні тільки друзі...
  • vismavista
    Скільки тобі рочків? Ти не знаєш, що у кожної країни власні уявлення про загрози? Греції і Кіпру на першому місці- загроза із боку Туреччини. Туреччина вже оголосила шельф Кіпру- зоною власних еконрмічних інтересів, вони готуються до взаємного військового конфлікту.
    А в Україні є кошти, щоб закуповувати Бар'яктари, тим більше, що зараз це не критичне озброєння. Україні достатньо скоротити видатки на утримання лиш Зеленьського, лиш наполовину -і можна купувати Барь'яктари.
  • Деніс Войцеховський
    Нехай краще порахують, скільки коштуватиме пряме зіткнення НАТО з росією та її посіпаками.
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