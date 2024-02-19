Греція, Кіпр і Франція блокують фінансування постачання Bayraktar та артснарядів для України

Три країни заблокували фінансування постачання для України безпілотників Bayraktar і артилерійських снарядів турецького виробництва, які мали закуповуватися за європейські кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Kathimerini.

"Під час засідання Комітету з питань політики та безпеки Європейського Союзу на початку минулого тижня три країни заявили про свою опозицію, наклавши вето на пропозицію, яка, як здавалося, отримала підтримку більшості держав-членів", - інформує видання.

Журналісти Kathimerini із посиланням на дипломатичне джерело у Брюселі зазначають, що постійні представництва Греції та Кіпру в ЄС певний час мали ознаки того, що готується велике замовлення з боку Туреччини, яке буде фінансуватися за кошти ЄС, призначені для екстрених потреб України.

"Коли це дійсно підтвердилося, постійні представники Греції, Кіпру та Франції швидко відреагували, заблокувавши процедуру", - зазначає видання.

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