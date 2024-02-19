Китай запропонував Орбану "пакт про безпеку" Угорщини
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Китай сподівається поглибити зв'язки з Угорщиною в галузі правоохоронної діяльності й безпеки, оскільки обидві країни відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин, заявив Орбану міністр громадської безпеки Ван Сяохун.
Під час візиту до Будапешту Ван висловив сподівання, що такі зусилля стануть "новою подією у двосторонніх відносинах" у таких галузях, як боротьба з тероризмом та транснаціональною злочинністю.
Як зазначається, вони також охоплюватимуть розбудову потенціалу безпеки й правоохоронних органів у рамках ініціативи президента Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", яка має на меті зв'язати Китай зі світом через торгівлю та інфраструктурні зв'язки.
Ван також зустрівся з міністром внутрішніх справ Шандором Пінтером та підписав документи про співпрацю між правоохоронними органами та службами безпеки.
Reuters наголошує, що пакт про безпеку з Угорщиною є дипломатичною перемогою Китаю в Євросоюзі, оскільки ЄС зважує свої зв'язки з другою за величиною економікою світу, попри розбіжності щодо прав людини, торговельний дисбаланс і вторгнення Росії в Україну.