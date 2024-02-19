Китай запропонував Орбану "пакт про безпеку" Угорщини

Китай запропонував підтримку давньому стратегічному партнеру Угорщині в питаннях громадської безпеки, що виходить за рамки торговельних і інвестиційних відносин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Китай сподівається поглибити зв'язки з Угорщиною в галузі правоохоронної діяльності й безпеки, оскільки обидві країни відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин, заявив Орбану міністр громадської безпеки Ван Сяохун.

Під час візиту до Будапешту Ван висловив сподівання, що такі зусилля стануть "новою подією у двосторонніх відносинах" у таких галузях, як боротьба з тероризмом та транснаціональною злочинністю.

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Як зазначається, вони також охоплюватимуть розбудову потенціалу безпеки й правоохоронних органів у рамках ініціативи президента Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", яка має на меті зв'язати Китай зі світом через торгівлю та інфраструктурні зв'язки.

Ван також зустрівся з міністром внутрішніх справ Шандором Пінтером та підписав документи про співпрацю між правоохоронними органами та службами безпеки.

Reuters наголошує, що пакт про безпеку з Угорщиною є дипломатичною перемогою Китаю в Євросоюзі, оскільки ЄС зважує свої зв'язки з другою за величиною економікою світу, попри розбіжності щодо прав людини, торговельний дисбаланс і вторгнення Росії в Україну.

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