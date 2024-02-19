Деякі підрозділи 3 ОШБр були в повному оточенні, але змогли вийти з Авдіївки, - Жорін
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На території коксохімічного заводу в Авдіївці не залишилося жодного воїна 3 ОШБр, вони змогли вийти.
Про це повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти", - йдеться в повідомленні.
На території Авдіївського коксохіму не залишилося жодного воїна бригади, зазначив Жорін.
"Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. Майже половина всіх КАБів, які падали нам на голову в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму", - підсумував він.
Нагадаємо, 18 лютого Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки в Донецькій області.