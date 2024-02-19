Євромайданівців били та вбивали українські правоохоронці під впливом РФ, російських снайперів на Майдані не було, - Офіс генпрокурора

Насильницькі дії проти мітингувальників під час Революції Гідності вчиняли українські правоохоронці, версія про нібито російських снайперів не підтверджується.

Про це розповів начальник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський на брифінгу в Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо хтось хотів би почути, що на Майдані були російські снайпери, російські правоохоронці, то такого немає. Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах. Убивали, скоювали насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади", - зазначив він.

За його словами, злочини коїлися руками українських правоохоронців, але "РФ мала величезний вплив на ухвалення цих рішень, на весь перебіг подій, які відбувалися під час Революції Гідності".

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Донський наголосив, що конкретні фактори цього впливу є на рівні доказів, які будуть представлені в суді.

Говорячи про вплив на організаторів злочинів нижчого і середнього рівнів, Донський розповів про підозру 20 співробітникам ФСБ РФ і співробітникам СБУ, "які спільно взаємодіяли в інформаційній діяльності".

"Це була не суто пропагандистська діяльність, а фактично спосіб легітимізації тих протиправних дій, які організовувала українська влада та чинили українські правоохоронці.

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"20 співробітників ФСБ, серед яких п’ятеро генералів, кілька разів приїжджали в Україну і спільно зі співробітниками СБУ робили відповідні інформаційні матеріали, які ставали підставою для вчинення тих чи інших злочинних дій", - підсумував начальник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора.