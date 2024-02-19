Треба закрити європейський ринок для української агропродукції, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав припинити допуск української агропродукції на європейський ринок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Magyar Nemzet та йдеться у відеоповідомленні керівної угорської партії "Фідес".

"Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все дорожчим", – наголосив Орбан у відеоролику.

Він також зазначив. в Угорщині також діють такі правила, але при цьому ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.

"Це означає, що українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок", – наголосив Орбан.

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За його словами, фермерів ніхто не слухає, вони відчувають, що відстань між ними та особами, які приймають рішення в Брюсселі, як небо від землі.

"Це неможливо. Правила потрібно змінювати", - заявив прем'єр Угорщини.