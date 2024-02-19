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Злочини проти Майдану: ДБР передало до суду 117 обвинувальних актів, включно й щодо всього екскерівництва України. ІНФОГРАФІКА

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майдан,беркут
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили 239 підозр, а відносно 211 осіб передали 117 обвинувальних актів до суду за 4 роки розслідування "справ Майдану".

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із важливих здобутків стало завершення та передача до суду найбільшої "справи Майдану" відносно тодішнього керівництва держави та керівників правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Серед них: колишній президент України, ексголова СБУ та його перший заступник, ексміністр внутрішніх справ і його заступник, ексміністр оборони, екскомандувач внутрішніх військ, екскерівник міліції столиці, його заступник та керівник полку "Беркут".

Справи Майдану

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Колишні високопосадовці звинувачуються в організації вбивств 67 людей та спричиненні тілесних ушкоджень 887 громадянам з 18 по 20 лютого 2014 року.

"Але працівники ДБР продовжують роботу поки всі причетні до злочинів під час Євромайдану – до останнього виконавця - не понесуть заслужене покарання. Як відомо, для протидії 841 тисячі активістів з листопада 2013 по лютий 2014 років було залучено 60 тисяч правоохоронців", - наголошують у ДБР.

У пресслужбі додали, що з початку цього року за матеріалами ДБР до суду передані обвинувальні акти щодо безпосередніх вбивць активістів Майдану, про підозру повідомлено знаковим фігурантам розслідування.

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Sergey Rafalovych
    а чому татаров не в тюрьмі
  • kelt kant
    А проти заступника Єрмака - Татарова теж розпочато карну справу? ЧИ ЕТА ДРУГОЄ ???
    Нагадаємо: Заступник керівника офісу преЗЕдента Олег Татаров у розпал Революції Гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від Віктора Януковича за особистим поданням тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка - «за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі». На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.
  • Ан Мур
    Татаров вже сидить, чи ні?

    Бл,..., уточнив, ще сидить в своєму керівному кріслі в ОПі...
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