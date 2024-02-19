Японія надала Україні $4,6 млрд від початку повномасштабного вторгнення РФ

З лютого 2022 року Японія спрямувала $4,6 млрд Україні через проєкти Світового банку та JICA.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінфіну, про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

"В умовах повномасштабної російської агресії Японія є одним із лідерів у підтримці України в усіх можливих напрямах. Пряма бюджетна допомога – не виняток. Японія вже надала підтримку на суму понад 4,6 млрд доларів США, у тому числі близько 372 млн доларів США - у формі грантів. Ця допомога є життєво важливою для забезпечення економічної та фінансової стабільності України. Я вдячний за продуктивну співпрацю у межах Платформи донорів України, а також за лідерство у консолідації зусиль міжнародної спільноти, яке Японія продемонструвала під час головування в G7 у 2023 році", - зазначив Марченко.

Як зазначається, кошти від Японії на бюджетну підтримку були залучені через п'ять проєктів Світового банку: PEACE in Ukraine, INSPIRE, ARISE, HOPE та Development Policy Loan. А також через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

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Марченко наголосив, що масштаб викликів, які постали перед фінансовою системою України в умовах війни, є безпрецедентним. Тому міжнародна співпраця продовжує бути ключовим елементом у зусиллях України протистояти агресивній війні РФ. Бюджетна допомога, зокрема Японії як одного з найбільших донорів, і надалі залишається важливою для забезпечення пріоритетних державних послуг.

У 2024 році Україна розраховує залучити 37,3 млрд доларів від міжнародних партнерів на соціальну та гуманітарну сфери. У перші місяці року Японія є найбільшим донором фінансової допомоги. Загалом у першому кварталі очікується, що допомога сягне близько 2,2 млрд доларів. Кошти буде залучено через рамкові проєкти Світового банку.

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Міністр фінансів також зауважив, що розширення співпраці з Японією, у тому числі державно-приватної, – пріоритет України для ефективного відновлення.

Згідно з останніми оцінками RDNA3 потреби на відбудову становлять майже 486 млрд доларів США, на швидке відновлення – 15 млрд доларів США.

"Масштабне відновлення вимагатиме міцної та тривалої співпраці Уряду України з приватним сектором. Ми готові спільно працювати, щоб забезпечити сприятливі умови для залучення японського бізнесу. Окрім того, для нас є цінними досвід та експертиза Японії у реалізації проєктів із відновлення", - додав Марченко.

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