Італія може стати наступною країною, яка підпише угоду з Україною щодо гарантій безпеки, - ЗМІ

Україна та Італія можуть підписати угоду про гарантії безпеки найближчим часом. Наразі відсутні деякі деталі двосторонньої угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Formiche.

Як зазначили джерела, залишилося погодити останні деталі щодо такої угоди.

Тоді Італія, слідом за Великою Британією, Францією та Німеччиною, підпише з Україною довгострокову угоду про безпеку.

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При цьому дипломатичні джерела не розголошують можливих дат підписання угоди.

Перша зустріч італійських та українських чиновників для укладення двосторонньої угоди відбулася 28 листопада минулого року.

Очікується, що італійська угода буде більше схожа на французьку, ніж на німецьку.

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