Адміністрація Байдена працює над наданням Україні ракет ATACMS більшого радіусу дії, - NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над передачею Україні балістичних ракет ATACMS більшого радіусу дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

За словами двох американських чиновників, після кількох місяців прохань українських офіційних осіб адміністрація Байдена працює над тим, щоби надати Україні нові потужні балістичні ракети ATACMS великої дальності.

Водночас представники Пентагону повідомили NBC News, що США мають обмежений запас ATACMS і навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.

За словами джерел, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування для України, США можуть включити ATACMS великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги, сформований за ці кошти.

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У 2023 році США почали постачати Україні ATACMS, але досі вони передавали лише старі зразки середньої дальності.

Наразі США схиляються до відправлення більш далекобійної версії ракети, сказали чиновники, що дозволить Україні завдавати ударів далі в межах окупованого Криму.

Однак фінансування США нових постачань зброї для України досі залишається невизначеним через протидію республіканців у Палаті представників Конгресу та експрезидента США Дональда Трампа.

Протягом декількох місяців вони заявляли, що схвалять військову допомогу Україні лише в тому випадку, якщо адміністрація Байдена погодиться на пакет заходів Республіканської партії щодо безпеки кордону від іммігрантів.

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"Ми повідомимо вас, якщо це зміниться, і якщо у нас буде новий пакет для оголошення", - сказав журналістам речник Міноборони США.

У США також є боєприпаси та артилерія, готові до негайного відправлення в Україну, якщо фінансування буде схвалено, додали чиновники.