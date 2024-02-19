МЗС Німеччини викликало "на килим" посла РФ через смерть Навального

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало "на килим" російського посла в Берліні Сергія Нечаєва через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

Як зазначається, російська влада поки не робила детальних заяв про смерть Навального. Тепер МЗС Німеччини хоче з'ясувати більше, тому викликало російського посла в Берліні Нечаєва.

МЗС Німеччини сприйняло смерть Навального, який перебував в ув'язненні вже 3 роки, як можливість закликати до звільнення всіх недавніх політичних в'язнів у Росії.

"Це шокує, коли в Росії заарештовують людей за покладання квітів", - заявив представник МЗС Німеччини.

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Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

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