Ексначальника херсонської колонії засуджено до довічного ув’язнення за державну зраду, - прокуратура

До довічного ув’язнення засуджено ексначальника херсонської колонії за державну зраду. Він співпрацював з окупантами, надав безперешкодний доступ на територію очолюваної ним державної установи військовослужбовцям збройних сил рф, де забезпечував їм місця відпочинку та отримання медичної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська міська прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Херсонської обласної прокуратури у в порядку спеціального судового розгляду визнано винним колишнього начальника херсонської виправної колонії у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Йому призначено максимально можливе покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також ураховуючи вчинення особливо тяжкого злочину його позбавлено спеціального звання - "майор внутрішньої служби".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ​​Інженер-конструктор хотів передати спецслужбам РФ та Ірану новітні розробки України у сфері військового кораблебудування, - СБУ. ФОТО

Прокурори довели, що з перших днів окупації Херсонщини засуджений перейшов на бік ворога. Він розпорядився надати безперешкодний доступ на територію очолюваної ним державної установи військовослужбовцям збройних сил рф, де забезпечував їм місця відпочинку та отримання медичної допомоги. Він залучав засуджених до проведення ремонтних робіт ворожої техніки, а також схиляв інших посадових осіб Херсонської області до співпраці з представниками країни-агресора.

Згодом він отримав "посаду" від окупантів та став "начальником Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области".

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління ДБР у місті Мелітополі. Оперативний супровід – УСБ України в Херсонській області.

Також читайте: Експоліцейського з Ізюму, який зрадив присягу та перейшов на бік РФ, засуджено до 15 років тюрми