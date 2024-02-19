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Ексначальника херсонської колонії засуджено до довічного ув’язнення за державну зраду, - прокуратура

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зрадник
До довічного ув’язнення засуджено ексначальника херсонської колонії за державну зраду. Він співпрацював з окупантами, надав безперешкодний доступ на територію очолюваної ним державної установи військовослужбовцям збройних сил рф, де забезпечував їм місця відпочинку та отримання медичної допомоги.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська міська прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Херсонської обласної прокуратури у в порядку спеціального судового розгляду визнано винним колишнього начальника херсонської виправної колонії у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Йому призначено максимально можливе покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також ураховуючи вчинення особливо тяжкого злочину його позбавлено спеціального звання - "майор внутрішньої служби".

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Прокурори довели, що з перших днів окупації Херсонщини засуджений перейшов на бік ворога. Він розпорядився надати безперешкодний доступ на територію очолюваної ним державної установи військовослужбовцям збройних сил рф, де забезпечував їм місця відпочинку та отримання медичної допомоги. Він залучав засуджених до проведення ремонтних робіт ворожої техніки, а також схиляв інших посадових осіб Херсонської області до співпраці з представниками країни-агресора.

Згодом він отримав "посаду" від окупантів та став "начальником Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области".

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління ДБР у місті Мелітополі. Оперативний супровід – УСБ України в Херсонській області.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • kelt kant
    Нащо ці "дистанційні" засудження??? Нащо цей цирк? Цю падаль треба ліквідувати, а потім просто показати його розірвану в шмаття тушку, або прострілену макітру цього виродка. Саме це й буде справедливим вироком. А не оця вся нікчемна писанина ... Зрадив Україну? Здохни, курво! Це і є справжнє правосуддя. Все решта - імітація...
  • Юрій Вінгорськи
    А ОПу ніхто не бажає перевірити на держзраду???
    чи не на часі???
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    https://ua.korrespondent.net/ukraine/4664734-u-tretii-shturmovii-bryhadi-rozpovily-pro-vykhid-iz-avdiivky Під час боїв за Авдіївку військовослужбовці 3-ї Окремої штурмової бригади були у повному оточенні, але змогли вийти. Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram в четвер, 19 лютого.
    І от як, якщо заводили цю бригаду, як зараз кажуть, для "забезпечення відводу військ", могли самі опинитись у оточенні якщо саме від цього мали врятувати 110 бригаду?! Тож бреше Сирський, він хотів кинути їх просто у бій задля забаганок Зеленського, хоча усі благали про необхідність відходу, і лише коли вже й дурню стало вочевидь безглуздя цього, вирішив таки відступити!!!
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