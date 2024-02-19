Фон дер Ляєн висунула свою кандидатуру на посаду президентки Єврокомісії на другий термін

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити цю посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн заявила на пресконференції у понеділок, 19 лютого.

"Я у 2019 році вступила на посаду голови Єврокомісії й твердо вірила в Європу. Європа для мене - батьківщина, як і Нижня Саксонія. І тоді, коли надійшла пропозиція очолити посаду голови ЄК я відразу інтуїтивно сказала "Так". Сьогодні через 5 років по тому я ухвалила рішення - свідоме і добре обдумане - піти на другий термін", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн заявила, що вдячна керівництву партії Християнсько-демократичний союз за те, що вони запропонували її кандидатуру. Зокрема, лідеру ХДС Фрідріху Мерцу, з яким фон дер Ляєн мала розмову у неділю, 18 лютого, і зранку, 19 лютого.

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"Впродовж останніх 5 років ми спільно зробили більше, ніж могли уявити собі. За ці 5 років зросла не лише моя жертовність заради Європи, але і розуміння того, скільки може зробити ця Європа для людей", - наголосила чинна президентка Єврокомісії.

Вона відзначила, що Європа вистояла під час пандемії коронавірусу і не скотилася до рецесії.

Фон дер Ляєн нагадала, що коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, і в найбільшій країні Європи почалася найбільша війна з 1945 року, Європа негайно включилася і з першого дня стала на бік України.

"І якщо ви пам'ятаєте перші дні Путін намагався поставити нас на коліна. Він намагався шантажувати нас російською нафтою і газом. Але ми не здалися. І попереду у нас великий шлях випробувань", - додала вона.

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Традиційно посаду президента Єврокомісії отримує так званий ключовий кандидат від партії, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів.

Наразі в опитуваннях лідирує "Європейська народна партія", до якої входить і "ХДС", тож є значні шанси, що фон дер Ляєн залишиться президенткою Єврокомісії.