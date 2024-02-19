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Фон дер Ляєн висунула свою кандидатуру на посаду президентки Єврокомісії на другий термін

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урсула,ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити цю посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн заявила на пресконференції у понеділок, 19 лютого.

"Я у 2019 році вступила на посаду голови Єврокомісії й твердо вірила в Європу. Європа для мене - батьківщина, як і Нижня Саксонія. І тоді, коли надійшла пропозиція очолити посаду голови ЄК я відразу інтуїтивно сказала "Так". Сьогодні через 5 років по тому я ухвалила рішення - свідоме і добре обдумане - піти на другий термін", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн заявила, що вдячна керівництву партії Християнсько-демократичний союз за те, що вони запропонували її кандидатуру. Зокрема, лідеру ХДС Фрідріху Мерцу, з яким фон дер Ляєн мала розмову у неділю, 18 лютого, і зранку, 19 лютого.

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"Впродовж останніх 5 років ми спільно зробили більше, ніж могли уявити собі. За ці 5 років зросла не лише моя жертовність заради Європи, але і розуміння того, скільки може зробити ця Європа для людей", - наголосила чинна президентка Єврокомісії.

Вона відзначила, що Європа вистояла під час пандемії коронавірусу і не скотилася до рецесії.

Фон дер Ляєн нагадала, що коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, і в найбільшій країні Європи почалася найбільша війна з 1945 року, Європа негайно включилася і з першого дня стала на бік України.

"І якщо ви пам'ятаєте перші дні Путін намагався поставити нас на коліна. Він намагався шантажувати нас російською нафтою і газом. Але ми не здалися. І попереду у нас великий шлях випробувань", - додала вона.

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Традиційно посаду президента Єврокомісії отримує так званий ключовий кандидат від партії, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів.

Наразі в опитуваннях лідирує "Європейська народна партія", до якої входить і "ХДС", тож є значні шанси, що фон дер Ляєн залишиться президенткою Єврокомісії.

Автор: Валерiя Сушкова

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