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Сім "справ Майдану" закрито через закінчення строків давності, - Офіс генпрокурора

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єс,євромайдан
Наразі рішенням суду закрито 7 справ щодо злочинів проти учасників Революції Гідності, у яких закінчився строк давності, загалом у "зоні ризику" з цієї причини 69 проваджень.

Про це повідомив на брифінгу начальник Департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський, інформує Цезор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про 69 справ, то вони у зоні ризику у зв’язку з закінченням термінів давності. Але на сьогодні неможливо робити прогнози, тому що закриття таких справ відбувається з нереабілітуючих підстав. Справа може бути закрита виключно, якщо цього хоче обвинувачений", - сказав Донський.

За його словами, на сьогодні сім справ закрито за терміном давності і у чотирьох справах у судах розглядаються клопотання про закриття з цієї ж причини. В інших справах такі клопотання не подані.

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Донський зазначив, що серед обвинувачених у справах, де спливають строки давності, є чимало правоохоронців, закриття справ з нереабілітуючих підстав не дозволить їм далі проходити службу у правоохоронних органах.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Анжей b106d7a9
    У когось ще є сумніви, що ******* це 5 колона **********😡😡😡
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Який Генпрокурор, на 💯🤑% свій для привладних, такі й наслідки, для України…
    Мабуть, влада, у такий спосіб спонукає Українців до жорстких дій за Справедливість, бо у них Регламенти ВРУ та КМУ, цьому завадять!!
  • Валентин Коваль 7c749467
    А хіба в злочину є строк давності ?
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