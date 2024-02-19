Сім "справ Майдану" закрито через закінчення строків давності, - Офіс генпрокурора

Наразі рішенням суду закрито 7 справ щодо злочинів проти учасників Революції Гідності, у яких закінчився строк давності, загалом у "зоні ризику" з цієї причини 69 проваджень.

Про це повідомив на брифінгу начальник Департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський, інформує Цезор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про 69 справ, то вони у зоні ризику у зв’язку з закінченням термінів давності. Але на сьогодні неможливо робити прогнози, тому що закриття таких справ відбувається з нереабілітуючих підстав. Справа може бути закрита виключно, якщо цього хоче обвинувачений", - сказав Донський.

За його словами, на сьогодні сім справ закрито за терміном давності і у чотирьох справах у судах розглядаються клопотання про закриття з цієї ж причини. В інших справах такі клопотання не подані.

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Донський зазначив, що серед обвинувачених у справах, де спливають строки давності, є чимало правоохоронців, закриття справ з нереабілітуючих підстав не дозволить їм далі проходити службу у правоохоронних органах.