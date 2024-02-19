Росія не має достатніх сил на північному кордоні, щоб здійснити повторне вторгнення, - ДПСУ
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.
"Росія не має там достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення. РФ вивела всі свої підрозділи з Білорусі, які були на полігонах і нових заведено не було", - сказав він.
Водночас Демченко зауважив, що необхідно бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Речник додав, що на кордоні з РФ ситуація схожа.
"З того боку РФ має певну кількість сил, це орієнтовно 19-20 тисяч військовослужбовців. Але якщо брати всю протяжність кордону з РФ, то ті сили, які має ворог на цьому напрямку, недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабне вторгнення", - сказав він.
За його словами, якщо РФ вдасться до якихось кроків, то вони будуть більш тактичні.
"Крім того, всі дії, які здійснюються ворогом на кордоні з Україною направлені у першу чергу на те, щоб Україна тримала необхідну кількість своїх підрозділів і не перекидала їх на більш важливі напрямки, де зараз ведуться бойові дії", - підсумував Демченко.