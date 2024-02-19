Оператори "Армії дронів" упродовж тижня знищили 168 окупантів та уразили понад 350 одиниць російської техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Безпілотники "Армії дронів" із 13 до 19 лютого 2024 року ліквідували 168 окупантів і уразили понад 350 одиниць російської техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Безпілотники Армії дронів уразили понад 350 одиниць російської техніки.

За минулий тиждень ударні підрозділи дронів уразили 46 російських танків, 121 бойову броньовану машину, 89 вантажівок та 63 гармати", - йдеться в повідомленні.

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Як видно з інфографіки, знищено 12 САУ, 10 складів бк / палива та 3 РСЗВ.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

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