Ворожі ДРГ не фіксувались кілька останніх днів, - речник ДПСУ Демченко

Кілька останніх днів українські прикордонники не фіксували ворожих ДРГ на північних кордонах України.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворожі ДРГ не фіксувались кілька останніх днів. Найбільш активні вони на Сумському напрямку. Також активність ворожих ДРГ зберігалась і по Харківському напрямку", - сказав він.

Демченко, зауважив, що наразі наймеш активні ДРГ на Чернігівщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожа ДРГ намагалася перетнути кордон на Сумщині. Бій тривав 1,5 години, диверсантів відкинуто, - Наєв. ФОТО