Фінансові санкції США вдарили по торгівлі між Росією та Туреччиною, - Reuters

Загроза США запровадити санкції проти фінансових компаній, які ведуть бізнес із Росією, охолодила турецько-російську торгівлю, перервавши або сповільнивши деякі платежі як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомили джерела агенції, грудневий пакет США прямо не стосувався енергетики, але він ускладнив деякі турецькі платежі за російську нафту, а також російські платежі за широкий спектр турецького експорту, повідомили джерела агентства.

Санкції США спрямовані на те, щоб скоротити доходи Кремля та зірвати його війну проти України, не перекриваючи при цьому потоки російської нафти на світові ринки, щоб уникнути політично чутливого стрибка цін на бензин у США перед президентськими виборами в листопаді.

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Однак, за словами нафтотрейдерів, проблеми з оплатою, аналогічні тим, з якими зараз стикається Туреччина, вже порушили постачання російської нафти до Індії та ускладнили постачання до ОАЕ та Китаю.

Росія є найбільшим експортером сирої нафти та дизельного палива в бідну енергоресурсами Туреччину, члена НАТО, поставивши 8,9 млн тонн сирої нафти та 9,4 млн тонн дизельного палива за 11 місяців до листопада.

За словами чотирьох джерел, проблеми з платежами, що виникають, пов'язані з тим, що турецькі банки переглядають бізнес і посилюють вимоги до російських клієнтів. Вони не порушили постачання сирої нафти до Туреччини, затримавши лише невелику кількість вантажів, повідомили два джерела у нафтовій галузі.

Джерело в російській нафтовій компанії повідомило, що російські експортери нафти не отримували платежів від Туреччини впродовж двох-трьох тижнів.

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"Проводити деякі платежі за енергоносії до Росії стало складно, особливо після нових санкцій наприкінці грудня. Деякі платежі були зірвані", - повідомило турецьке джерело, знайоме з питанням платежів.

Джерело в турецькій нафтовій промисловості заявило агентству, що проблеми з платежами почалися після грудня.

Анкара виступає проти санкцій Заходу щодо Москви, попри те, що вона критикувала вторгнення РФ до України два роки тому. Їй вдалося зберегти тісні зв'язки як з Москвою, так і з Києвом протягом усього конфлікту, пише Reuters.

Хоча Анкара заявила, що санкції не вдасться обійти на турецькій землі, минулого року Вашингтон посилив тиск із метою зупинити транзит товарів подвійного призначення, які Росія могла б використати на полі бою, і попередив, що турецькі банки та компанії можуть постраждати від вторинних санкцій.

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